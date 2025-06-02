Hırvatistan’da Yerel Seçimlerde HDZ Kazandı

HDZ YEREL SEÇİMLERDE BAŞARI SAĞLADI

Hırvatistan’da 18 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde iktidardaki Hırvat Demokrat Birliği (HDZ), yerel yönetimlerde çoğunluğu elde ettiğini belirtti. HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, her iki turda toplam 280 yerel birimde HDZ ve ortaklarının galip geldiğini açıkladı.

BAŞBAKAN PLENKOVIC’TEN TEŞEKKÜR

Plenkovic, Split ve Osijek büyükşehir belediyelerindeki adaylarının zafer elde ettiğini ifade ederek, “Bize güvendikleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçilen tüm yerel yöneticilere başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. Öte yandan, Hırvatistan Merkez Seçim Kurulu (DIP) tarafından yapılan açıklamada, başkent Zagreb’de oyların tamamının sayıldığı ve yeni belediye başkanının, bir kez daha Yapabiliriz İttifakı’ndan Tomislav Tomasevic olduğu duyuruldu.

SONUÇLAR VE KAZANAN KANTONLAR

Hırvatistan’daki 21 kantondan 15’ini HDZ ve ortakları kazanırken, 6 kantondan 3’ünü Sosyal Demokrat Parti (SDP), 1’ini Yapabiliriz İttifakı ile SDP, 1’ini Istra Demokrat Partisi (IDS) ve ortakları, 1’ini de Bağımsız Kuzey Platformu (NPS) ve ortakları aldı. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Hırvatistan’da, yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçmen, 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticilerini belirlemek için oy kullandı. Hırvatistan’daki yerel seçimlerin ilk turu 18 Mayıs’ta, gerekli çoğunluğun sağlanamadığı şehirlerde ise 1 Haziran’da ikinci tura gidildi.