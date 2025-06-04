Haberler

Hırvatistan’da Zorunlu Askerlik Başlayacak

ZORUNLU ASKERLİK UYGULAMASI YENİDEN BAŞLIYOR

Hırvatistan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülke olarak yeniden zorunlu askerlik uygulamasına geçiyor. Uygulama 2 ay sürecek ve 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar kayıt sistemine girecek. Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, bu uygulamanın 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacağına dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

DİNİ VE AHLAKİ NEDENLERLE SEÇENLERİN ALTERNATİFLERİ

Anusic, zorunlu askerlik uygulamasının temel olarak 2 ay süreceğini belirtti. Ayrıca, dini veya ahlaki nedenlerle bu uygulamadan muaf olmak isteyenler için 3 ay sivil savunma veya 4 ay yerel birliklerde askerlik yapma seçenekleri olduğunu ifade etti. “Amacımız, değişen küresel jeopolitik ve güvenlik koşullar ile iklim değişikliği, doğal afet veya benzeri zorluklara karşı askeri temel becerilerin bireylere verilmesi. Kriz durumlarıyla başa çıkmak için eğitim vermek istiyoruz. Aktif ve yedek asker kadrolarımızı da doldurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

KADINLAR İÇİN GÖNÜLLÜ HİZMET

Kadınların zorunlu askerlikten muaf tutulacağı, ancak gönüllü hizmet sisteminin uygulanacağı bilgisi verildi. Savunma Bakanı Anusic, ayrıca 18 yaşını dolduran erkeklerin askerlik için kayıt sistemine girmesi gerektiğini vurguladı. Yurt dışında yaşayan Hırvatistan vatandaşlarının da ilgili konsolosluklara başvurması gerektiğini belirten Anusic, aksi durumda 250 ila 1320 avro değerinde ceza ödeyeceklerini açıkladı. Hırvatistan 2008 yılında askıya aldığı zorunlu askerlik uygulamasını, önümüzdeki yıllarda yeniden hayata geçireceğini duyurmuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

TFF, Disiplin Talimatları’nı Güncelledi

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Mayıs 2025'teki toplantısında Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı ve güncel cezaları açıkladı.
Haberler

Seferihisar’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Seferihisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 183 kök skunk bitkisi ile yetiştirme ekipmanları ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.