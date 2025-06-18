Hırvatistan Diplomatik Tahliye Süreci Başladı

HIRVATİSTAN’IN DİPLOMATİK TAHLİYESİ

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, İran ve İsrail’deki diplomatlarının tahliye edilmesine dair karar aldıklarını duyurdu. Bakan Radman, Tahran ve Tel Aviv’deki diplomatik misyonlardaki büyükelçi ve diplomatların tahliye süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Tahran Büyükelçisi Drago Stambuk ile sürekli iletişim halinde olduğunu vurgulayan Radman, “Az önce görüştük” diyerek bulgularını açıkladı. Ayrıca, Bulgaristan, Çekya ve Macaristan’ın da benzer bir karar aldığını belirtti.

GÜVENLİK DURUMU VE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Radman, mevcut durumun sakin olduğunu ancak gelecekteki olayların belirsizliğine dikkat çekti. Aynı zamanda Hırvatistan vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti. İran’da 15 ve İsrail’de yaklaşık 150 Hırvatistan vatandaşının bulunduğu bilgisini verdi. Hava yolu ulaşımının kapalı olması nedeniyle, tahliyenin kara yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Hırvatistan Dışişleri Bakanı, bu kapsamda 5 Hırvatistan vatandaşının bugün Mısır üzerinden Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya ulaştığını açıkladı.