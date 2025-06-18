Hırvatistan Dış İşleri Bakanı Açıklama Yaptı

HIRVATİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI TAHLİYE KARARINI AÇIKLADI

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, İran ve İsrail’deki diplomatların tahliye edileceğini duyurdu. Tahran ve Tel Aviv’deki diplomatik misyonlarda görevli büyükelçi ve diğer diplomatların bu karar doğrultusunda tahliye süreci başlatıldı. Radman, Tahran Büyükelçisi Drago Stambuk ile iletişim halinde olduğunu ve “Az önce görüştük. Bulgaristan, Çekya ve Macaristan’ın da diplomatlarını tahliye etme kararı aldığını bildirdi.” ifadesini kullandı. Şu an için durumu sakin bulduklarını belirten Radman, ancak “önümüzdeki günlerin ne getireceği belirsiz” diyerek belirsizliğe dikkat çekti.

HIRVATİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Radman, Hırvatistan vatandaşlarının tahliyesi için gereken çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. İran’da 15, İsrail’de ise 150 Hırvatistan vatandaşının bulunduğunu aktaran Radman, tahliyelerin hava yolu ulaşımının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla yapıldığını belirtti. Bugün 5 Hırvatistan vatandaşının Mısır üzerinden Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya ulaştığı bilgisi de verildi. Durumun devam eden gelişmelere bağlı olarak izlenmeye devam edeceği vurgulandı.