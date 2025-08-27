Hırvatistan, Filistin’i Tanıma Sürecini Başlatmalı

HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI FİLİSTİN’İN TANINMASINI İSTİYOR

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, hükümete Filistin’in bağımsız bir devlet olarak tanınması için gerekli adımları atma çağrısı yaptı. Milanovic, başkent Zagreb’e resmi ziyaret gerçekleştirerek Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Milanovic ve Ağabekyan, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları ve diğer önemli gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İSRAİL’İN SALDIRILARINI KINIYOR

Açıklamada Milanovic’in görüşlerine yer verildi. Cumhurbaşkanı, İsrail’in Gazze’ye yönelik sivil halka yaptığı saldırıları ve duyurulan işgal planını en sert şekilde kınadığını ifade etti. Gazze’nin işgalinin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını aktaran Milanovic, “Hırvatistan, Gazze’deki savaşın ve insani felaketin durdurulmasının bir adımı olarak Filistin’i tanımalıdır. Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını tanımak, Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur” dedi.

HÜKÜMETİ TANIMA SÜRECİNE DAVET EDİYOR

Milanovic, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınması için anayasal yetkileri dahilinde çalışacağını belirtti. Hırvatistan hükümetini Filistin’i tanıma sürecini başlatmaya davet edeceğini de sözlerine ekledi. Bu gelişmeler, Hırvatistan’ın uluslararası politikada Filistin’in tanınması konusundaki duruşunun net bir göstergesi oluyor.