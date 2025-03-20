Hırvatistan Fransa Maçı Nasıl İzlenir?

HIRVATİSTAN FRANSA MAÇINI CANLI İZLE

Hırvatistan ile Fransa arasındaki maçın heyecanını kaçırmamak isteyenler canlı yayın arayışına girdi. Hırvatistan Fransa maçı canlı izleme seçenekleri hakkında bilgiler haberimizin detaylarında yer alıyor. Buradan Hırvatistan Fransa maçı canlı izle fırsatını değerlendirebilirsiniz.

MAÇIN YAYIN İNFORMASYONLARI

Hırvatistan Fransa maçını Exxen üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Bu maçı izlemek isteyenlerin Exxen platformunun kullanıcısı olması gerekiyor. Maç, bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Hırvatistan ile Fransa karşılaşması, Split’te bulunan Stadion Poljud Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.