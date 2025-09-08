Hırvatistan Karadağ Maçını EXXEN’den İzleyin

Haberler

HIRVATİSTAN KARADAĞ MAÇI CANLI İZLEME DETAYLARI

Hırvatistan Karadağ karşılaşması, heyecan dolu anları ekran başında yaşamak isteyenler için canlı olarak izlenebiliyor. Bu önemli maç için detaylı araştırmalar yapan futbolseverler, Hırvatistan Karadağ maçını nasıl izleyebileceklerini öğrenmek istiyor.

CANLI YAYIN İÇİN PLATFORMLAR

Hırvatistan Karadağ maçını EXXEN üzerinden canlı olarak izleme imkanınız bulunuyor. Maçı takip edebilmek için EXXEN’in kullanıcısı olmanız yeterli. Karşılaşma, bu akşam saat 21.45’te başlayacak ve Zagreb’de bulunan Stadion Maksimir Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler dileriz!

Exxen Spor Canlı Maç İzle!

Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı, EXXEN üzerinden canlı yayınla takip ediliyor. Kullanıcılar, akşamki maçı kesintisiz izlemek için platforma yöneliyor.
Alaçam Belediye Başkanı Desteği Verecek

Alaçam'da 65 mahalledeki 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verileceği duyuruldu. Destek, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirilecek.

