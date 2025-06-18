Hırvatistan Ve Hindistan Anlaşmaları İmzaladı

İKİ BAŞBAKAN ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Hırvatistan’ın Başbakanı Andrej Plenkovic ve Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi, tarım, kültür ve bilim alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladı. Plenkovic, Modi’yi resmi bir törenle başkent Zagreb’de karşıladı. İkili, başkanlık ettikleri heyetlerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Plenkovic iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ve Modi’nin ziyaretinin üst düzey temasların devamı olduğunu belirtti.

ANLAŞMALAR VE TİCARET HACMİ

İkili işbirliği çerçevesinde dört önemli anlaşma imzaladıklarını aktaran Plenkovic, “Tarım, kültür, bilim alanlarında ve Zagreb Üniversitesi ile Hindistan’daki ortaklar arasında Hint dili ve kültürü konusunda anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 250 milyon dolar” dedi. Ayrıca, Plenkovic Avrupa Birliği ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL KONULAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Modi ile küresel meseleleri de ele aldıklarını ifade eden Plenkovic, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını, İsrail ile İran arasındaki savaşı görüştük” şeklinde konuştu. Modi ise Zagreb’de gördüğü ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkeyi ortak değerlerin birleştirdiğini söyledi. “Hindistan ile Hırvatistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz” diyen Modi, savunma sanayi, ilaç, tarım, bilgi teknolojileri, dijital teknolojiler, yenilenebilir enerji, yarı iletkenler, gemi inşası ve siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini artırma niyetinde olduklarını ifade etti.

HINDISTAN BAŞBAKANI’NIN TARİHİ ZİYARETİ

Modi aynı zamanda Hırvatistan’ı ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı oldu. İki ülke arasında oluşan benzerlikler, ekonomik işbirlikleri açısından faydalı olacağını gösteriyor.