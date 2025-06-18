Hırvatistan Ve Hindistan İlişkileri Gelişiyor

ANLAŞMALARIN İMZALANDIĞI ZİYARET

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkent Zagreb’de bir araya gelerek tarım, kültür ve bilim alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladı. Plenkovic, Modi’yi resmi bir törenle karşıladı ve iki liderin başkanlık ettiği heyetler, basına kapalı bir toplantı düzenleyerek ilişkileri derinleştirmeye yönelik adımlar attı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Plenkovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirtti. Modi’nin ziyareti, en üst düzeydeki temasların devamı olarak değerlendirildi. Plenkovic, “Tarım, kültür, bilim alanlarında ve Zagreb Üniversitesi ile Hindistan’daki ortaklar arasında Hint dili ve kültürü konusunda anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 250 milyon dolar” dedi. Ayrıca, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında bir serbest ticaret anlaşması yapılmasını desteklediğini ifade etti.

KÜRESEL KONULAR ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmelerde küresel konular da ele alındı. Plenkovic, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını, İsrail ile İran arasında çıkan savaşı görüştük” şeklinde konuştu. Modi ise Hırvatistan’da kendisine gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, ortak değerlerin iki ülkeyi birleştirdiğini vurguladı. Modi, “Hindistan ile Hırvatistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirme çabaları sürecek” diyerek, işbirliği alanlarını savunma sanayi, ilaç, tarım, dijital teknolojiler ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektöre yayılacağını ifade etti.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI TARAFINDAN TARİHİ ZİYARET

Modi, Hırvatistan’ı ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olma özelliğini taşıyor. İlişkilerin geliştirilmesi için attıkları adımlar, her iki ülkenin ekonomik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.