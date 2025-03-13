Hırvatistan Ve TFF Başkanları İstanbul’da Buluştu

HIRVATİSTAN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Marijan Kustic, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret ediyor. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen bu önemli görüşmeye TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Hırvatistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Tomislav Svetina ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de katılıyor.

ORTAK PROJELER ÜZERİNE FİKİR GİBİ GELİŞTİRDİLER

Ziyaret sırasında, uluslararası futbol alanındaki gelişmeler değerlendiriliyor. İki dost ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği çerçevesinde hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuluyor. Görüşmenin sonunda ise federasyonlar arasında hediye takdimi gerçekleşiyor. Ayrıca TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Kustic’e TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ni gezdiriyor.

TESİSLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLDİ

Gezi sırasında başkanlar ve beraberlerindeki heyete TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da eşlik ediyor. Bu ziyaret, iki ülke futbol federasyonları arasındaki ilişkileri derinleştirmeyi amaçlıyor. – İSTANBUL