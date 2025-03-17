Hisarcık Kaymakamı Gençlerle İftarda Buluştu

GENÇLERLE BİR ARAYA GELEN KAYMAKAM

Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi. Diyanet Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, Manevi Danışman Şamil Demir, Gençlik Koordinatörü Hasan Ali Yılmaz ve İmam Hatip Abdullah Ayan’ın teşvikleri ile hayırseverlerin desteği sayesinde yapıldı. Gençler, düzenlenen iftarda buluşarak keyifli bir zaman geçirdi.

BAHAR’IN GENÇLERE MESAJLARI

İftar programına katılan Kaymakam Muhammed Samet Bahar, gençlerle yaptığı sohbet sırasında başarılı olabilmenin yolları ve akademik çalışmaların önemi üzerine bilgi verdi. Bahar, gençlerin güzel ahlak sahibi olarak vatana ve millete hizmet etmeleri gerektiğine özellikle dikkat çekti. Bu mesajlar, gençler için ilham verici bir nitelik taşıdı.

DUA VE NAMAZ

İftar programında, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol yemek duası yaptı ve akşam namazını kıldırdı. Müftü Akyol, bu tür faaliyetleri sürekli devam ettirerek gençlerin en güzel şekilde yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Bu yaklaşım, gençler için manevi bir destek sağlıyor.