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Hisarcık Kaymakamı Ödül Verdİ

BAŞARI BELGESİ TAKDİMİ

Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut ve ekibine, sundukları hizmet ve göstermiş oldukları özverili çalışmalar nedeniyle başarı belgesi takdim etti.

YENİ GÖREVLERDE BAŞARI DİLEKLERİ

Kaymakam Bahar, görevleri değişen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yücel Türkmen ve yakın koruma Uzman Çavuş Alican Eryılmaz’a da vermiş oldukları hizmetler yüzünden başarı belgeleri sundu ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

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