Hisarcık Müftüsü, Yeni Hedeflerini Açıkladı.

YENİ MÜFTÜ GÖREVİNE BAŞLADI

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Müftülüğü, Düzce Gölyaka ilçesine tayin olan Sabahattin Akyol’un ardından yeni müftüsünü karşıladı. Erzincan Üzümlü İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Hisarcık Müftülüğü görevine adım attı ve ilçe halkına yönelik hedefleri hakkında bilgiler verdi.

HEDEFLERİMİZ VATANDAŞ ODakLI

Müftü Demirci, açıklamalarında “İhtiyaçlar doğrultusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışacağız. Diğer hedeflerimiz, camilerimizde din hizmetlerini en güzel şekilde yürütmek, Kur’an kurslarımızı daha verimli hale getirmek” ifadesini kullandı. Ayrıca, 04-06, 07-10 ve 11-14 yaş grubu için düzenlenen kursların aktif hale getirilmesiyle gençlik ve halk için en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Demirci, “Tüm bu hizmetleri hocalarımız ve halkımızın desteği, Allah Teala’nın yardımıyla gerçekleştirmiş olacağız inşallah” diye ekledi.

Afyonkarahisar, Motor Sporlarıyla Anılıyor

Afyonkarahisar, motor sporları ile tanınmaya başladı. 3-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, 105 sporcuyla Türk sporu için önemli bir fırsat sunacak.
Başarılı Gazeteci Fatma Yazıcı Hayatını Kaybetti

Aydın halkının gündemini etkileyen gazeteci Fatma Yazıcı’nın beklenmedik ölümü, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ölüm yaşı hakkında bilgi verilmedi.

