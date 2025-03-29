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Hisarcık’ta Arife Günü Mezarlık Ziyareti Yoğunlaştı

KABİR ZİYARETİ YOĞUNLUĞU

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar yine kabir ziyareti yapanlarla dolup taştı. İlçe Mezarlığı, arife günü en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Öğle namazının ardından başlayan mezar ziyaretleri, ikindi namazı sonrası daha da artış gösterdi.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için ilçe mezarlığına gelen vatandaşlar, mezar başlarında Kur’an ve Yasin’i Şerif okuyarak dua etti. Ellerindeki bidonlarla kabirdeki çiçekleri sulayan ve mezarları temizleyen vatandaşlar, her bayram arifesinde mutlaka kabristana geldiklerini, yakınlarının ruhuna okuyup dua ettiklerini ifade etti.

Kabir ziyareti sırasında mahallelerinde adak amacıyla çocuklara şeker, çikolata ve kek dağıtan vatandaşlar, bu geleneğin önemine dikkat çekti. Bu bayram öncesindeki etkinlikler, toplumsal hafızanın ve gelenek göreneklerin yaşatılması açısından anlam taşıyor.

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