Hisarcık’ta Down Sendromu Farkındalık Etkinliği

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

21 Mart, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu’nun özel eğitim sınıfı öğrencileri, okullarındaki 1. sınıf öğrencilerine sevgi mesajları yazılı kekler ve meyve suları ikram etti. Özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı bu ikramlar üzerindeki sevgi ve dostluk temalı mesajları okuyan 1. sınıf öğrencileri, “sevginin tüm engelleri aşacağını” ve “sevmeye ve dost olmaya hiçbir engel olmadığı” bilincine vardılar.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİYLE SOHBET

Etkinlik sona erdiğinde, okulun özel eğitim öğretmenleri, down sendromu, down sendromlu bireyler ile onların hayatlarında karşılaştıkları zorluklar hakkında bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sohbette, toplumda insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve engelsiz bir toplum oluşturmak için nelerin yapılabileceği üzerine düşünceler paylaşıldı.