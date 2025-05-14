Hisarcık’ta Hamza Ayyıldız Hatim Yaptı

HAMZA AYYILDIZ KUR’AN’IMIZI HATMEDİYOR

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 4-6 yaş grubundaki Kur’an kursu öğrencisi olan 5 yaşındaki Hamza Ayyıldız, Kur’an-ı Kerim’i okuyarak hatmini tamamladı. Hatim merasimi, Hamza’nın bu başarı dolayısıyla düzenlendi.

MERASİMDEKİ KATILIM

Hatim merasimine katılan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Hisarcık 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören 24 öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i okuduğunu belirtti. Hamza Ayyıldız’ın bu süreci baştan sona tamamlayarak hatmini gerçekleştirdiğini ifade etti. Müftü Akyol, Kur’an okuyucularının Allah tarafından eksiksiz mükafat alacağını ayetlerle anlattı ve şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın bu yaşta Kur’an öğrenmesi, Peygamberimizin güzel ahlakıyla ahlaklanmaları, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, vatan sevgisi ve iyilik duygularıyla öğrencilerimiz en güzel şekilde yetişiyor. Öğrencimizin yetişmesine vesile olan Nuran Baran hocamıza, velilerimize ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bu güzelliklerin ilçemizde ve ülkemizde her daim yaşanmasını nasip eylesin.”

HATİM PASTASI VE BELGE

Merasim sonunda hatim pastası kesildi ve Müftü Sebahattin Akyol, 5 yaşındaki Hamza Ayyıldız’a hatim belgesini verdi. Bu özel gün, katılımcılar için sevgi ve mutluluk dolu anlara sahne oldu.