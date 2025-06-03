Hisarcık’ta Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

HİSARCIK’TA YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNMASI

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yalnız yaşayan bir kadının evinde ölü bulunması olayında, Zalike Çalışkan adına kayıtlı olan 66 yaşındaki kadından haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi. Şehitler Mahallesi’nde ikamet eden Çalışkan’ın evine giren komşuları, kadını yerde hareketsiz halde görmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Zalike Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu durumun ardından, gerekli incelemeleri yapmak üzere Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri olay mahalline geldi. Yapılan incelemelerin ardından, Çalışkan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.