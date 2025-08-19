Haberler

Hisarönü Mahallesi’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

ZİRAİ ALAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Marmaris’e bağlı Hisarönü Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan zirai alan yangını, bölgede nöbet tutan ekiplerin hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle büyümeden kontrol altına alındı. Saat 14.50 sıralarında ziraat alanından yükselen dumanı fark eden Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çevredeki vatandaşlarla birlikte alevlere hemen müdahale etti.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgedeki rüzgarın şiddetli olmaması, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Havadan ve karadan orman ekiplerinin müdahale ettiği yangında, mahalle sakinleri ellerine aldıkları su bidonları ve bahçe hortumlarıyla ekiplere destek oldu. Yangın, çevrede korku ve endişeye neden oldu.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, su deposu dinamosundan çıktığını belirten yetkililer soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Su Yatırımları Tamamlandı

Kırşehir'de 7 milyon 290 bin lira yatırımla 5 köy için kollektör ve su terfi hattı ihaleleri gerçekleştirildi, içme suyu kalitesinin artırılması planlanıyor.
Haberler

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi; 125 gram esrar, 3 tabanca ve 5 tüfek bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.