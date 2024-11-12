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Hisse Hedef Fiyatı Açıklanan Pegasus (PGSUS)

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PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançolarını 11 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirket, 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplamda 11.320.281.004 TL kar elde etti. 2023 yılının ilk 9 ayında ise 9.046.139.766 TL kar bildirmişti. Bu veriler ışığında, şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 artış gösterdi. Aynı zamanda, yapılan çeyreklik hesaplamalarda 10.824.093.347 TL net kar açıklandı.

HİSSE HEDEF FİYATLARI BELİRTİLDİ

Açıklanan bilanço sonrasında altı farklı aracı kurum, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. hissesi için hedef fiyat belirledi. Detaylar ise bu gelişmelerin ardından yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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