Hissedarların Ön Alım Hakkı, 90 Gün

HİSSEDARLARIN ÖN ALIM HAKKI

Miras veya satın alma yoluyla hissedar olan bireyler, diğer hissedarların taşınmaz üzerindeki paylarını satması durumunda öncelikli satın alma hakkına sahip. Bu hak Türk Medeni Kanunu kapsamında “ön alım hakkı” veya diğer adıyla “şufa hakkı” olarak tanımlanıyor. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için belirli bir süre sınırı mevcut.

ÖN ALIM DAVASI İÇİN ZAMAN SINIRI

Eğer hissedarlar arasında bir satış gerçekleşmişse ve bu durum diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmişse, alıcıya karşı açılacak olan ön alım davası için tanınan süre sadece 90 gündür. Bu süre zarfında yasal işlem başlatılmazsa, ilgili öncelikli alım hakkı tamamen sona eriyor. Satış esnasında diğer hissedarlardan alınacak bir ön alım hakkından feragatname, olası hukuki sorunların önüne geçiyor. Feragatname alınmadığı durumlarda ise diğer hissedarlar, satışın ardından mahkemeye başvurarak söz konusu işlemin iptali için dava açabiliyor. Bu davaların, satış tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde açılması gerekiyor.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UYARI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, satış işlemlerinin süreç içinde dikkatle takip edilmesini öneriyor. Vatandaşlara yapılan uyarıda, satışın noter aracılığıyla bildirildiği andan itibaren 90 günlük süre içinde dava açılmaması durumunda, ön alım hakkının sona ereceği belirtiliyor. Bu nedenle hisseli tapu sahiplerinin gelişmeleri yakından takip etmesi büyük önem taşıyor. Hisseli tapularda yaşanacak satış işlemleri sonucunda mağduriyet yaşamamak adına, ilk önce satışın bildirilip bildirilmediği kontrol edilmeli. Eğer satış bildirildiyse, 90 gün içinde hukuk yoluna başvurulmalı ya da önceden feragatname ile haklardan vazgeçildiği belgelenmeli. Aksi halde hissedarlar, taşınmaz üzerindeki öncelikli alım hakkını kalıcı olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.