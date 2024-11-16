HIV Pozitif Çocuğun Babası Konuştu

İZMİR’DE HIV POZITIF A.E.K.’NIN VEFATI

İzmir’de 13 yaşındaki A.E.K’nın HIV pozitif olduğu tespit edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden 8’inci sınıf öğrencisinin ölümü ardından istismar iddiaları gündeme geldi. A.E.K’nın babası, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

AİLEDE HİV DURUMU

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan A.E.K’nın küçük kardeşinin ve annesinin HIV negatif, ancak babasının HIV pozitif olduğu belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu, A.E.K’ya HIV pozitif teşhisi koyduktan sonra rutin bir muayene gerçekleştirdi. Adli Tıp uzmanlarının yaptığı muayenede, çocuğun cinsel istismar bulgularına rastlanmadı ve hazırlanan rapor soruşturma dosyasına dahil edildi.

)

Cinsel istismar şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, adli sosyal pediatri uzmanı ve çocuk psikiyatristi baba ve oğul ile görüşme yaptı. Psikiyatristin raporunda, “Baba ve çocukla yapılan görüşmelerde istismar ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi” ifadeleri yer aldı. Soruşturma devam ederken, A.E.K hastanede hayatını kaybetti.

BABANIN AÇIKLAMALARI

Şubatta kan bağışı sırasında HIV pozitif olduğunu öğrenen baba, “Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum” şeklinde ifade verdi.

HIV’İN BULAŞMA YOLLARI

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, HIV virüsünün bulaşma yollarını açıkladı. Anneden doğum sırasında virüs geçişi olabileceğini belirten Ceyhan, “İkinci bulaşma şekli cinsel temas. Üçüncü olarak kan veya kan ürünü ile geçiş olabilir. Çocuğa daha önce yapılan ameliyatlarda testler negatif çıkmıştı. Ancak daha duyarlı testlerin belirli aralıklarla yapılması gerekirdi. Babanın kanının çocuğun vücudundaki bir yaradan ya da mide bağırsak sistemindeki küçük bir yaradan temas etmesi sonucu virüs bulaşmış olabilir. Virüsün kana ulaşması gerekir” dedi.