Hız sınırına uyulmalı, trafik dikkat

TRAFFİK İŞARETLERİNE UYULMALI

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafikte yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi çerçevesinde Malkara-Çanakkale kesiminin 142-143. kilometrelerinde bakım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale yönünde bant aktarımı yapılmakta ve trafik akışı diğer yönden sağlanıyor.

İZMİR ÇEVRE YOLUNDA DÜZENLEMELER VAR

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerindeki Güzelbahçe Kavşağı’nda, İzmir’den Güzelbahçe’ye çıkış kolu sağ şeridinde asfalt yama çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Ayrıca Ankara Çevre Otoyolu’nda Konya Kavşağı’nın şehir merkezi ve Gölbaşı merkez bağlantısını sağlayan ayrım kolu, derz onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Şehir merkezine gidiş Pozantı Kavşağı ayrılma kolundan, Gölbaşı’na gidiş ise Hacılar Kavşağı’ndan geri dönülerek kontrollü bir şekilde sürdürülebiliyor.

ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir Çevre Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerinde Balçova Viyadüğü üzerindeki çelik derzlerin onarım işleri nedeniyle 00.00-06.00 saatleri arasında Limontepe-Çeşme-Marina istikametinin trafiğe kapatılmasıyla ulaşım Fahrettin Altay ayrım kolundan devam edecek. Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Manavgat-Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yolunun 40-42. ve Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

GAZİANTEP YÖNÜNDE İKİ YÖNLÜ ULAŞIM

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ayrıca Sürmene-Köprübaşı yolunun 9-10. kilometrelerindeki köprü ve bağlantı yollarının yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.