Hız Sınırları Değişecek Mi? Herkes Merak Ediyor

Türkiye’deki yollar üzerinde gelişmeler sürüyor. Kaliteli seyahat deneyimleri için inşa edilen yollarda hız sınırları geçmiş yıllarda artırılmıştı. Ancak son günlerde radar şikayetlerinde artış yaşanıyor ve yollardaki hız limitleri ile meskun mahal olan bölgelerin belirlenmesi konularında bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Örneğin, bölünmüş yollarda hız limiti genellikle 110 kilometre olarak belirlenirken, toleransla birlikte bu limit 121 kilometreye kadar çıkıyor. Ancak ani bir şekilde meskun mahale geçiş yapıldığında hız sınırı 70 kilometreye düşüyor ve bu durum sürücüler için radar cezalarının kapıda olduğu anlamına geliyor. Günümüz koşullarına uygun akıllı otoyollar bulunmasına rağmen bazı yerlerde hız sınırlarının düşük kalması trafiğin sıkışmasına sebep oluyor ve bu durum araçların performansını etkiliyor.

İSTANBUL’DA HIZ SINIRLARI

İstanbul’da E-5 yolunun 3 şeritli kısmında hız sınırı 80 kilometre olarak belirleniyor ve bu hız düzenli olarak kameralarla denetleniyor. Hız sınırının aşılması durumunda cezai işlemler uygulanabiliyor. İstanbul’daki E-5 yolunda, özellikle trafiğin olmadığı zamanlarda bu hız sınırı zaman kaybına yol açıyor.

HIZ SINIRLARI VE TOLERANS

Türkiye genelindeki hız sınırları yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyollar olmak üzere farklı kategorilere ayrıldığını belirtmek gerekiyor. Azami hız sınırının üzerine yüzde 10’luk bir tolerans uygulanıyor. Örnek vermek gerekirse, Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat olarak belirleniyor. Ancak tolerans ile birlikte bu hız 154 kilometreye kadar çıkabiliyor ve böylece radarlar ya da kameralar tarafından ceza uygulanmıyor.

NAVİGASYON PROGRAMLARIYLA TAKİP

Hız sınırlarını tam olarak bilmediğiniz zamanlarda navigasyon uygulamaları aracılığıyla bulunduğunuz yoldaki hız limitini kontrol edebilir ve ceza almamak için uygun hızda seyahat edebilirsiniz.

HIZ SINIRLARI DEĞİŞİYOR MU?

Bazı noktalarda hız sınırlarının yükseltilmesi konusunda karar alınması planlanıyor. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi unsurlar göz önünde bulundurularak belirli bölgelerde düşürülmüş hız sınırları yeniden düzenlenecek. Istıdan uzak yerlerde yer alan yaya geçitlerinin hız sınırları üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

SONUÇLAR 31 ARALIK’A KADAR

İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalardan sonuçlar 31 Aralık’a kadar alınacak. Proje, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurumlar tarafından takip edilecek ve öncelikli yollar için sonuçlar 1 Eylül’e kadar açıklanacak.