Hız Sınırları Düzenleniyor: Resmi Gazete’de Yayımlandı

TRAFFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen eylem planlarının uygulanmasını öngören Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu genelge, karayolundaki trafik işaretlerinin yanı sıra hız sınırlarını da yeniden değerlendirecek.

HIZ SINIRLARI VE TRAFİK İŞARETLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Genelge doğrultusunda, karayollarındaki hız sınırları, hız sınırı sonu levhaları ve diğer trafik işaretleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri bakımından gözden geçirilecek. Ülke genelindeki karayollarında mevcut uygulamaları düşüren hız sınırları, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan standartlar çerçevesinde yeniden değerlendirilecek. Ayrıca, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitlerinin standartları kontrol edilecek ve bazı geçitler kaldırılacak.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak, işaretlemelerle düşürülen hız sınırları, uygun görülen yerlerde yeniden düzenlenecek. Bu değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen bölümlerde, ilgili kuruluşlar tarafından gerekli alt yapı düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları da gözden geçirilecek.

ÖNCELİKLİ YOLLARDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Uygulamalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek olup, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin ortaklığı ile yürütülecek. Birinci öncelikli yollar için çalışmalar 1 Eylül tarihine kadar, diğer yollar için ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.