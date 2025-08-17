Hız Sınırları Güncelleniyor Mu? Meraklıyız

YOLLARDA GELİŞİM VE HIZ SINIRLARI

Türkiye’deki yol alt yapısında sürekli gelişmeler yaşanıyor. Kaliteli seyahat yapılabilmesi için bir süre önce hız sınırları artırılmıştı. Ancak son zamanlarda radar şikayetleri artış gösterdi. Sürücüler, hangi yolda ne kadar hızla gitmeleri gerektiği, nerelerin meskun mahal olduğu ve trafik işaretlerinin doğru hız limitlerini göstermediği yönünde bildirimler yapıyor. Örneğin, bölünmüş yollarda hız limiti 110 kilometre ve toleransla birlikte 121 kilometre iken, meskun mahal girişinde hız sınırı aniden 70 kilometreye düşüyor. Bu durum, 121 kilometre hızdan 70’e aşırı düşüşte sürücüler için radar cezalarına sebep olabiliyor. Gelişmiş akıllı otoyollar bulunsa da bazı yerlerde düşük hız limitleri trafiği olumsuz etkiliyor. Araçlardaki yenilikler ve yakıt tasarrufu sağlamak için gereken hızlara ulaşmak zorlaşıyor.

İSTANBUL’DA HIZ UYGULAMALARI

İstanbul’daki 3 şeritli E-5 yolunda hız limiti 80 kilometre olarak belirleniyor. Bu uygulama, sık yerleştirilen kameralar tarafından denetleniyor. Hız aşımı nedeniyle gerekli ceza işlemleri sürücüleri bekliyor. Bu hız sınırları nedeniyle İstanbul’da E-5’te trafiğin olmadığı saatlerde seyahat etmek, zaman kaybına yol açabiliyor.

HIZ SINIRLARI KATEGORİLERİ

Hız sınırları, Türkiye genelinde yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyol olarak üç kategoriye ayrılmış durumda. Azami hız sınırının üstüne yüzde 10 tolerans uygulanıyor. Örneğin, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobillerin yasal hız sınırı 140 kilometre/saat iken, bu duruma yüzde 10 tolerans eklenince 154 kilometreye çıkabiliyor. Böylece, radar ve yol üzerindeki kameralar tarafından hız tespiti yapıldığında 154 kilometre/saate kadar bir ceza uygulanmıyor. Araç tipine göre farklı hız limitleri de söz konusu; en yüksek hız sınırı otomobillere tanınırken, diğer taşıma araçları için ayrı hız limitleri belirleniyor.

NAVİGASYONLARLA HIZ SINIRINI KONTROL EDİN

Hız sınırlarından emin olmadığınız durumlarda navigasyon uygulamalarını kullanarak bulunduğunuz yoldaki hız limitini kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, ceza almamak için uygun hızda seyahat etme imkanı bulabilirsiniz.

HIZ SINIRLARI YÜKSELECEK Mİ?

Bazı noktalarda hız sınırlarının artırılması için kararlar alınacak. Yol yapıları, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak, hızı düşüren işaretlemeler yeniden değerlendirilecek. Hiç kullanılmayan, ıssız yerlere konulan yaya geçitlerinin hız sınırları üzerindeki etkisi de gözden geçirilecek.

31 ARALIK’A KADAR SONUÇLAR AÇIKLANACAK

Gerekli çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda; Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıklarıyla belediyeler gibi ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülecek. Belirlenen yollardaki çalışmalar 1 Eylül’e kadar, diğer yollar ise 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılacak.