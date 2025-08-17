Hız Sınırları Ne Olacak? Herkes Merak Ediyor

YOL GELİŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’deki karayollarında gelişmeler sürdürüyor. Kaliteli yolculuklar için yapılan yollarda hız sınırları daha önce artırılmıştı. Ancak son dönemlerde radarla ilgili şikayetlerin sayısı artış gösteriyor. Hangi yolda kaç kilometre hızla gidilmesi gerektiği, nerelerin meskun mahal olduğu ve trafik işaretlerinin doğru limitleri göstermediğiyle ilgili çeşitli bildirimler yapılıyor. Bölünmüş yollarda hız limiti 110 kilometre iken toleransla birlikte bu rakam 121 kilometreye kadar çıkıyor. Fakat bir meskun mahal girişinde bu hız aniden 70 kilometreye düşüyor. 121 kilometreden 70’e düşmek her zaman mümkün olmuyor ve bu durum bazı noktalarda radar cezalarının sürücülere tebliğ edilmesine neden oluyor. Modern akıllı otoyollara rağmen bazı bölgelerde hız sınırları düşük kalmaya devam ediyor, bu da trafik yoğunluğuna yol açıyor. Araçlardaki gelişim ve yakıt tasarrufu sağlamak adına gereken hızların yakalanması zorlaşıyor.

İSTANBUL’DA UYGULANAN HIZ SINIRLARI

İstanbul’da 3 şeritli E-5 yolunun hız sınırı 80 kilometre olarak belirlenmiş durumda. Bu hız, sık sık yerleştirilen kameralarla denetleniyor. Hız sınırını aşan sürücülere cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu hız sınırıyla İstanbul’daki E-5 yolunun trafiğin olmadığı zamanlarında seyahat etmek resmen zaman kaybına yol açıyor.

HIZ SINIRLARI HANGİ KATEGORİLERDE?

Türkiye’deki hız sınırları yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyol gibi kategorilere ayrılıyor. Azami hız limitinin üzerinde yüzde 10 tolerans geçerli oluyor. Örneğin, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat iken bu oran yüzde 10 tolerans ile 154 kilometreye çıkıyor. Böylece radar ve karayolu kameraları tarafından yapılan tespitlerde 154 kilometre/saate kadar hız cezası uygulanmıyor. Araç tipine göre de hız sınırları değişkenlik gösteriyor, otomobillere en yüksek hız tanınırken minibüs, otobüs, kamyonet, panelvan, kamyon, çekici, motosiklet, traktör ve iş makinesi gibi araçlar için kendi hız limitleri mevcut.

NAVİGASYONLAR YARDIMCI OLUYOR

Hız limitlerinden emin olamayan sürücüler, navigasyon uygulamaları üzerinde bulundukları yoldaki hız sınırlarını kontrol edebiliyor. Bu sayede ceza alma riski olmadan uygun hızlarda seyahat edebilirler.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Bazı noktalarda hız sınırlarının yükseltilmesi olasılığı değerlendirme aşamasında. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi kriterler göz önüne alınarak, uygun görülen kesimlerde düşürülen hız sınırları yeniden şekillendirilecek. Ayrıca kullanılmayan ya da ıssız bölgelerde konulmuş yaya geçitlerinden kaynaklanan hız düşürmeleri gözden geçirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN DUYURULACAK?

Gerekli çalışmalar İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler de bu sürece dahil olacak. İlk öncelikli yollar 1 Eylül, diğer yollar ise 31 Aralık tarihine kadar sonuçlandırılacak.