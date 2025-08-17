Hız Sınırları Ne Olacak? Herkes Merak Ediyor

YENİ YOL GELİŞMELERİ VE HIZ SINIRLARI

Türkiye’deki yollar üzerinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Kaliteli seyahatler sağlamak için yapılan yollarda hız sınırları, geçtiğimiz yıllarda artırılmıştı. Ancak son zamanlarda radar şikayetleri artmaya başladı. Hangi yolda hangi hızda gidilmesi gerektiği, meskun mahal olan yerlerin belirlenmesi ve trafik işaretlerinin doğru hız limitlerini göstermemesi gibi durumlara yönelik çeşitli bildirimler yapıldı. Bölünmüş yollarda geçerli hız limiti 110 kilometre, tolerans ile birlikte 121 kilometre olarak belirlenirken, meskun mahal girişi yapıldığında bu limit hemen 70 kilometreye düşüyor. Bu ani değişim, bazı sürücülerin radar cezaları almasına neden oluyor. Günümüz koşullarına uygun akıllı otoyollar bulunsa da, bazı bölgelerde hız sınırlarının düşük kalması trafikte karmaşaya yol açıyor. Araç teknolojisindeki yenilikler ve yakıt tasarrufu sağlama çabaları, gereken hızlara ulaşmayı zorlaştırabiliyor.

İSTANBUL’DA HIZ SINIRI 80 KİLOMETRE

İstanbul’da 3 şeritli E-5 yolundaki hız sınırı 80 kilometre olarak belirleniyor ve bu kural sık sık yerleştirilmiş kameralar ile denetleniyor. Hız sınırlarının aşılması durumunda gerekli cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu hız limiti nedeniyle İstanbul’da E-5’te trafik olmayan zamanlarda seyahat etmek, sürücüler için zaman kaybına yol açabiliyor.

HIZ SINIRLARI NE DURUMDA?

Türkiye’deki hız sınırları, yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyollar gibi bölümler halinde düzenlenmiş durumda. Azami hız sınırlarının üzerine yüzde 10 tolerans uygulanıyor. Örneğin, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat olup, bu limitin üzerine eklenen yüzde 10 tolerans ile hız sınırı 154 kilometreye kadar çıkıyor. Böylece radar ve yol üzerindeki kameralar, bu hızda tespit yaparak ceza uygulamıyor. Araç tiplerine göre hız limitleri farklılık gösteriyor. En yüksek hız limiti otomobillere tanınırken, minibüs, otobüs, kamyonet, panelvan, kamyon, çekici, motosiklet, traktör ve iş makineleri gibi araçlar için farklı hız limitleri uygulanıyor.

NAVİGASYONLARLA HIZ SINIRLARINI TAKİP EDİN

Hız sınırlarından emin olmadığınız durumlarda, navigasyon uygulamaları aracılığıyla bulunduğunuz yoldaki hız sınırını kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde ceza almamak için uygun hızlarda seyahat etmek mümkün oluyor.

HIZ SINIRLARI DEĞİŞEBİLİR

Bazı noktalardaki hız sınırlarının yükseltilmesine dair kararlar alınması gündemde. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, belirli yerlerde işaretlemelerle düşürülen hız limitleri yeniden düzenlenecek. Ayrıca, kullanılmayan ve ıssız noktalara konulan yaya geçitleri nedeniyle düşürülen hız sınırları da değerlendirilecek.

31 ARALIK’A KADAR SONUÇLANDIRILACAK

Yapılacak düzenlemeler, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Öncelikli olarak belirlenen yollarda çalışmalar 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılacak.