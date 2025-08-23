Hizan’da Altın Çalan 5 Şüpheli Yakalandı

Hırsızlık Olayı Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Bitlis’in Hizan ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 10 Ağustos’ta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili detaylı bir çalışma başlattı. Şüphelilerin, kuyumcunun yanındaki dönerci dükkanına girmeleri ve duvarı baltayla kırarak içeri girmeleri tespit edildi.

Şüpheliler Eş Zamanlı Operasyonla Yakalandı

Ekipler, çalınan altınların alındıktan sonra ön plakası sökülmüş bir araçla kaçtığını belirledi. Toplam 16 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen güvenlik güçleri, şüphelilerin eşkallerini saptadı. Hizan ve Tatvan ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan altınlar ise iş yeri sahibine geri teslim edildi.