Hizan’da Bediüzzaman Mevlidi Yapıldı

Bediüzzaman Said Nursi İçin Mevlit Okundu

Bitlis’in Hizan ilçesinde tanınmış İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi anısına özel bir mevlit okundu. Nurs köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yüce de katıldı. Yüce, Bediüzzaman’ın düşüncelerinin ve mücadelesinin, günümüzde de yönlendirici bir etkisi olduğunu vurguladı.

Ulaşmak İstediği Evrensel Hakikatler

Yüce, Bediüzzaman’ın ilettiği mesajların her döneme hitap eden evrensel hakikatler olduğuna dikkat çekerek, “Bugün burada yapılan mevlit programı, Bediüzzaman’ın davasına sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biridir. Böyle anlamlı bir programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Programın Ayrıntıları

Gerçekleştirilen programda, katılımcılar için Kur’an-ı Kerim okundu ve çeşitli ilahiler seslendirildi. Etkinlik, yapılan duaların ardından ikramlarla sona erdi ve din görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar bu anlamlı günde bir araya geldi.