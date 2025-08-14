Haberler

Hizan’da Gençler Derede Serinliyor

GENÇLER VE ÇOCUKLAR SERİNLEMEK İÇİN DEREDEN FAYDALANIYOR

Hizan ilçesinde yaz aylarının en sıcak günleri yaşanıyor. Sıcak havalardan bunalan gençler ve çocuklar, serinlemek için derelere akın ediyor. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği bu bölgede, çocuklar ve gençler suyun içinde keyifli zaman geçiriyor.

DOĞANIN KEYFİNİ YAŞAYIP SULARDA YÜZÜYORLAR

Gökay köyü mevkisine gelen çocuklar, hem doğanın tadını çıkarıyor hem de gün boyunca suda yüzerek sıcak havalarda serinliyor. Bu yaz günlerinde deredeki serin sular, çocuklar için eğlenceli bir kaçış noktası haline geliyor.

