Hızarçayı Köyüne Su Sayacı Takıldı

SU SAYACI UYGULAMASI BAŞLADI

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Hızarçayı köyünde yürütülen yeni çalışma kapsamında, 60 haneye su sayacı takıldı. Bu uygulama sayesinde köyde daha önce görülen su kesintisi sorunlarının çözüldüğü ifade edildi. İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen uygulama, kaçak su kullanımının önlenmesi ve su tasarrufunun artırılması amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, köylerde tespiti yapılan sayaçsız hanelere yeni sayaçların bağlanması sürüyor.

SUSUZ KALMA PROBLEMLERİ ORTADAN KALKTI

Sinop genelinde 464 köyün 235’inde su sayacı bulunmadığı bilgisi verildi ve bu köylerde de benzer uygulamaların yapılacağı aktarıldı. Gerze’nin Hızarçayı köyünde tamamlanan çalışmaların ardından, köyde yarım gün su verilmesi gibi sorunların çözüldüğü, 55 tonluk su deposunun sürekli dolu olduğu ve vatandaşların düzenli bir şekilde içme suyuna erişebildiği belirtildi. Yetkililer, su sayacının adil bir kullanım sağlayarak, herkesin kullandığı ölçüde ödeme yapmasına olanak tanıdığını, aynı zamanda şebeke kaçaklarının önlenmesine de katkı sağladığını vurguladı.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Su sayacı olmayan köylerdeki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediği dile getirildi. Konuyla ilgili incelemesini tamamlayan Vali Mustafa Özarslan, “Sinop’umuzun köylerinde su kaynaklarımızda sorunlar yaşıyoruz. Bu nedenle su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek ve su kullanımını dikkatli yapmaları için bir proje yürütüyoruz. Şu anda 464 köyümüzün 235’inde su sayacı mevcut. Neredeyse yarıdan fazlasının henüz sayaç yok. Uygulamayı hızlandırarak, meskenlere su sayacı ulaştıracağız ve su tasarrufunu kıt kaynağımızı dikkatli bir şekilde kullanmaya başlayacağız” dedi.