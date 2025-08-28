Hizbullah: ABD, Orduyla Aramıza Ölümlü Tuzaklar Kuruyor

ABD’NİN LUTİ ÇALIŞMALARI

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın siyasi danışmanı Hüseyin Halil, ABD’nin Lübnan ordusu ile Hizbullah’ı karşı karşıya getirmeyi hedefleyen “ölümcül tuzaklar” kurduğunu dile getirdi. Lübnan haber ajansı NNA’da yayınlanan yazılı açıklamasında Halil, ABD’nin amacının Lübnan’ın sahip olduğu tüm direniş ve savunma unsurlarını ortadan kaldırmak olduğunu, ayrıca Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını hedefleyen dayatmalar getirdiğini belirtti. Halil, Lübnan’ın ABD-İsrail sömürgesine dönüşmesi ve İsrail’le normalleşme yoluna sokulması amacının güdüldüğünü ifade etti.

HÜSEYİN HALİL’İN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD’nin ordu ile Hizbullah’ı karşı karşıya getirme çabaları ve bunun için ölümcül tuzaklar kurduğunu vurgulayan Halil, Lübnan’daki resmi yetkililerin bu “ölümcül tuzaklara” düşmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi. Halil, uluslararası ve bölgesel temsilcilerin önerisinin Lübnan’ın güvenliğini ve iç barışını tehdit ettiğini öne sürerken, bu önerilerin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

BARRACK’IN ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, önceki gün ABD’li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson’dan oluşan heyetle Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüştü. Barrack, Avn ile yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah’ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak” dedi.

Barrack, Lübnan’a ziyareti sırasında ülkenin güneyindeki çeşitli bölgeleri ziyaret etmeyi planlıyordu. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, 19 Haziran’da Beyrut yönetimine “ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen” bir öneri sunmuştu. Buna ek olarak, Lübnan’da silahların devlet kontrolünde toplanması konusunda 5 Ağustos’ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, “orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama” görevi verilmişti.