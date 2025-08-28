Hizbullah: ABD, Orduyla Aramızda Tuzağ Kuru

ABD’NİN LÜBNAN’DAKİ HEDEFLERİ

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın siyasi danışmanı Hüseyin Halil, ABD’nin Lübnan ordusu ile Hizbullah’ı karşı karşıya getirmeyi hedefleyen “ölümcül tuzaklar” kurduğunu belirtiyor. Lübnan haber ajansı NNA’ya yaptığı yazılı açıklamada Halil, ABD’nin amacı olarak Lübnan’ın bütün direniş ve savunma unsurlarını ortadan kaldırmayı gösteriyor. Ayrıca Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını hedefleyen dayatmaların olduğunu savunuyor. Halil, Lübnan’ın ABD-İsrail sömürgesine dönüştürülerek İsrail ile normalleşme yoluna girmesinin istendiğini dile getiriyor.

DİKKAT ÇEKİCİ TAHMİNLER

Halil, ABD’nin “ordu ile Hizbullah’ı karşı karşıya getirmeye çalıştığını, bunun için ölümcül tuzaklar kurduğunu” ifade ediyor. ABD’nin Lübnan’daki girişimlerini kınadığını aktaran Halil, Lübnan’daki resmi yetkililerin “ölümcül tuzaklara” düşmekten kaçınmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, uluslararası ve bölgesel temsilcilerin önerilerinin Lübnan’ın güvenliğini ve iç barışını tehdit ettiğini öne sürüyor. Halil, bu önerilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatinde.

ABD HEYETİ GÖRÜŞMELERİ

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, dün ABD’li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham, Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile birlikte Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüşmüştü. Görüşme sonrası basın toplantısında Barrack, “İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah’ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak.” şeklinde ifadeler kullandı.

SİLAHLARIN TOPLANMASI PLANI

Barrack, Lübnan ziyaretinde ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere de ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyordu. 19 Haziran’da Beyrut yönetimine “ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen” öneriyi sunmuştu. Lübnan’da silahların devletin tekelinde toplanma gündemiyle 5 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulu, “orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama” görevi vermişti.