Hizbullah’ın Yeni Genel Sekreteri Açıklamada Bulundu

NAİM KASIM’IN AÇIKLAMALARI

Hizbullah’ın yeni Genel Sekreteri Naim Kasım, “Hizbullah’ın sadece Lübnan’ı korumak ve özgürleştirmek için savaştığını” belirterek, çalışmalarının selefi Hasan Nasrallah’ın savaşta kalma yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti. Nasrallah’ın 27 Eylül tarihinde İsrail hava saldırısında öldürülmesi sonrasında bu göreve gelen Kasım, yaptığı konuşmada Hizbullah’ın İran için vekalet savaşı vermediğini söyledi.

SİNVAR’A ÖVGÜ

Yeni Genel Sekreter Kasım, kendisini seçen Hizbullah Şura Meclisine teşekkür etti. İsrail saldırısında hayatını kaybeden Gazze’deki Yahya Sinvar’ı da overek, onu “Filistin ve dünyanın özgür insanları için bir kahramanlık simgesi” olarak tanımladı. Kasım, Hizbullah’ın geleceğine dair yaptığı açıklamalarda, “Çalışma programımız, Nasrallah’ın savaş yolunda kalma yaklaşımının devamıdır.” dedi.

SAVAŞA HAZIRLIK VE GAZZE DESTEK

Son olarak, Kasım, 11 aydır savaşı istemediklerini ancak savaşa da hazırlıklı olduklarını belirtti. “Hizbullah, Lübnan’da İran adına veya onun projelerinin uygulanması için değil, Lübnan’ı korumak ve özgürleştirmek için savaşıyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı Gazze’ye destek olmanın gerekliliğini” de vurguladı.