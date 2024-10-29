Hizbullah’ın Yeni Lideri Naim Kasım

YENİ LİDER ATANMASI

Hizbullah, örgütün liderliğine Hasan Nasrallah’ın yardımcısı Naim Kasım’ın atandığını açıkladı. İran destekli hareketten gelen bilgilere göre, “Şura Konseyi, Hasan Nasrallah’ın yerine Şeyh Naim Kasım’ı Hizbullah’ın genel sekreteri olarak seçti” ifadesine yer verildi. Nasrallah’ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut’ta öldürülmesinin ardından, örgütün yeni liderinin kim olacağı hakkında tartışmalar başlamıştı.

HAŞİM SEYFETTİN BEKLENTİLERİ

Nasrallah’ın halef adayları arasında gösterilen Haşim Seyfettin’in Hizbullah’ın yeni lideri olacağı düşünülüyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Bu gelişmelere bağlı olarak, örgüt içinde liderlik yarışı daha da kızıştı.

SİLAHLARIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ

Kasım, Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim’de televizyondan bir konuşma yaptı. “ABD’nin Gazze’de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu” belirten Kasım, şunları ifade etti: “İmkânlarımız sağlam, İsrail’in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir.”