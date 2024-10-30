“Hizbullah’ın Yeni Lideri Şeyh Naim Kasım”

HIZBULLAH’IN YENİ LİDERİ ŞEYH NAİM KASIM

Lübnan’daki silahlı grubun liderliğine seçilen Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, 30 yılı aşkın bir zaman süresince İran destekli hareketin üst düzey isimlerinden biri oldu. 8 Ekim’de yaptığı ve yerinin açıklanmadığı bir televizyon konuşmasında, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın “kimin önce ağlayacağına dair bir savaş” olduğunu belirtti ve Hizbullah’ın önce ağlamayacağı mesajını verdi. Kasım, gelen “acı verici darbelere” rağmen grubun kabiliyetlerinin sağlam olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, Hizbullah’ın müttefiki olan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin ateşkes çabalarına destek verdiğini ifade etti. İlk kez Gazze’deki ateşkesin, grubun İsrail’e yönelik ateşinin kesilmesi için bir ön koşul olmadığına dikkat çekti.

İSRAİL SALDIRILARI SONRASINDA YAPILAN KONUŞMA

30 dakika süren televizyondaki konuşma, Hizbullah’ın önde gelen isimlerinden Haşim Safieddine’nin bir İsrail saldırısı sonucunda hedef alındığına dair kaygıların bulunduğu bir dönemde gerçekleşti. 23 Ekim’de Hizbullah, Safieddine’nin öldüğünü doğruladı. Kasım, 1991 yılında o zamanki genel sekreter Abbas el-Musavi tarafından başkan yardımcılığına getirildi. El-Musavi’nin öldürülmesinden sonra da bu görevde kalarak, uzun süredir Hizbullah’ın önemli sözcülerinden biri oldu. Özellikle, Nasrallah lider olduğunda ve İsrail’le sınır ötesi çatışmaların yoğunlaştığı dönemde çok sayıda yabancı medya kuruluşuna röportajlar verdi.

ÖNEMLİ BİR YENİLİK YARATMAK

Kasım’ın 8 Ekim’de televizyon ekranına yansıyan konuşması, Eylül ayından bu yana gerçekleştirdiği ikinci konuşma oldu. 27 Eylül’de Beyrut’un güney banliyolarına yapılan bir İsrail hava saldırısında Genel Sekreter Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından Hizbullah’ın üst düzey lider kadrosundan açıklama yapan ilk kişi oldu. 30 Eylül’de yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın “ilk fırsatta” öldürülen genel sekreterin yerine halefini seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail’e karşı savaşına devam edeceğini söylemişti. 19 dakikalık konuşmasında, “Savaşın uzun sürebileceğini biliyoruz” diyerek bunun altını çizdi.

POLİTİKALARA GİDEN YOLDAKİ DENEYİMLER

1953 yılında Beyrut’ta, Lübnan’ın güneyinden gelen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kasım, siyasi aktivizmine Lübnanlı Şii Emel Hareketi ile başladı. İran İslam Devrimi’nin ardından 1979’da bir çok genç Lübnanlı Şii aktivistin düşüncelerini şekillendiren bu ortamdan ayrıldı. 1982’de İsrail’in Lübnan’ı işgaline tepki olarak, İran Devrim Muhafızları’nın desteğiyle Hizbullah’ın kurulmasına katkıda bulundu. Kasım, ayrıca Hizbullah’ın 1992 yılındaki ilk seçiminden bu yana parlamento seçim kampanyalarının genel koordinatörlüğünü yürütüyor. 2005 yılında, Hizbullah tarihine dair bir kitap da yazdı. Diğer önemli liderlerden farklı olarak beyaz bir sarık takan Kasım, Muhammed Peygamber’in soyundan geldiklerini gösteren Nasrallah ve Safieddine’den ayrılıyor.