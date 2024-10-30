Hizbullah’ın Yeni Lideri Şeyh Naim Kasım Kim?

LİDERLİK DEĞİŞİKLİĞİ

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, 30 yılı aşkın bir süre boyunca İran destekli grubun üst düzey isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. 8 Ekim’de gerçekleştirdiği açıklamada, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmanın “kimin önce ağlayacağına dair bir savaş” olduğunu vurguladı ve Hizbullah’ın bu savaşta önce ağlamayacağını belirtti. İsrail’den gelen “acı verici darbelere” rağmen grubun yeteneklerinin sağlam olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Hizbullah’ın müttefiki olan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin ateşkes çabalarına destek verdiğini, ancak daha önce söz konusu edilmeyen ateşkes konusunun, grubun İsrail’e yönelik ateşinin durması için bir ön koşul olduğunu ilk kez dile getirmedi.

SÜREÇ VE KAYIP

Kasım’ın 30 dakika süren televizyon konuşması, Hizbullah’ın üst düzey yetkilisi Haşim Safieddine’nin İsrail saldırısının hedefi olmasından ve Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin üzerinden 11 gün geçtikten sonra yapılmıştır. Safieddine’nin ölümü Hizbullah tarafından 23 Ekim’de doğrulanmıştır. Kasım, 1991 yılında Hizbullah’ın o zamanki lideri Abbas el-Musavi tarafından başkan yardımcılığına atanmıştı. El-Musavi, bir yıl sonra bir İsrail helikopteri saldırısında hayatını kaybetti.

Nasrallah döneminde de aynı görevi sürdüren Kasım, Hizbullah’ın önde gelen sözcülerinden biri olarak, İsrail ile yaşanan sınır ötesi çatışmaların arttığı dönemde yabancı medyaya röportajlar vermiştir. 8 Ekim’de yaptığı konuşma, Eylül ayından itibaren yaşanan çatışmaların yoğunlaştığı dönemde gerçekleştirdiği ikinci konuşmadır. Özellikle Nasrallah’ın 27 Eylül’deki İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından, gazetecilere açıklama yapan ilk isim olmuştur. Kasım, 30 Eylül’deki konuşmasında Hizbullah’ın “ilk fırsatta öldürülen genel sekreterinin halefini seçeceğini” ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail’e karşı savaşmaya devam edeceğini belirtmiştir.

Kasım, 19 dakikalık konuşmasında savaşın uzun sürebileceğinden bahsetmiştir. 1953 yılında Beyrut’ta, Lübnan’ın güneyinden gelen bir ailede dünyaya gelen Kasım’ın siyasi aktivizmi, Lübnanlı Şii Emel Hareketi ile birlikte başlamıştır. 1979 yılında İran İslam Devrimi sonrasında birçok genç Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncelerini etkilemesinin ardından, gruptan ayrılmıştır. 1982’de gerçekleşen İsrail’in Lübnan’ı işgali ile ilgili İran Devrim Muhafızları’nın yardımıyla Hizbullah’ın kurulmasına zemin hazırlayan toplantılara katılmıştır. Kasım, Hizbullah’ın 1992’deki ilk seçiminden bu yana parlamento seçim kampanyalarının genel koordinatörlüğünü yürütmektedir. 2005 yılında ise Hizbullah’ın tarihi hakkında bir kitap kaleme almıştır. Diğer liderler Nasrallah ve Safieddine’nin aksine, siyah sarık yerine beyaz bir sarık takması dikkat çekmektedir.