Hizbullah Lideri Kasım: İsrail, 3 Bin 300 İhlal Etti

HIZBULLAH’IN ATEŞKES BEYANATI

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan devleti ile İsrail arasında yapılan dolaylı ateşkes anlaşmasına tamamen sadık kaldıklarını ancak İsrail’in bu anlaşmayı 3 bin 300 kez ihlal ettiğini belirtti. Kasım, Lübnan’da 22 yıl süren İsrail işgalinin sona ermesinin 25. yıl dönümü sebebiyle bir televizyon konuşması gerçekleştirdi. “Bundan böyle bizden fazlası istenemez” dedi.

İSRAİL’İN İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Son çatışmaları hatırlatan Kasım, “Yaşanan çatışmaların ardından Lübnan devleti, İsrail’le dolaylı bir anlaşma yaptı. Lübnan devleti de bizler de anlaşmaya tam bağlı kaldık. İsrail ise anlaşmayı 3 bin 300 kez ihlal etti” ifadelerini kullandı. İsrail’in birkaç ihlalinden değil, devam eden saldırılarından bahsettiklerini vurgulayan Kasım, şunları ekledi: “İsrail’in saldırılarına maruz kalmaya devam ediyoruz. Herkes bilsin ki bundan böyle bizden fazlası istenemez, İsrail işgal ettiği noktalardan çekilsin, esirleri serbest bıraksın, ateşkese uysun ve sonrasında ne konuşulacaksa konuşulur.”

ABD’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Lübnan’a yönelik İsrail ihlallerinden dolayı ABD’yi eleştiren Kasım, İsrail’in Lübnan ve Gazze’ye saldırılarını ABD himayesinde sürdürdüğünü ifade etti. Kasım, ateşkes ihlallerinin Lübnan devletinin sorumluluğunda olduğunu ise ekleyerek, devletin bu sorumluluğu yerine getirememe durumunda başka seçeneklerin olduğunu belirtti. ABD’nin, Lübnan üzerinde baskı kurarak İsrail’in şartlarını dayatmaya çalışmasının sonuç vermeyeceğini savunan Kasım, Trump’ın dünya ekonomisini kontrol etmeye yönelik planında başarılı olmak istiyorsa İsrail’den kurtulması gerektiğini söyledi.

Ateşkes ANLAŞMASININ İHLALİ

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in sürekli olarak bu anlaşmayı ihlal ettiği gözlemleniyor. Lübnan’a yönelik kara saldırıları esnasında, sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 farklı noktada varlığını sürdürüyor. Hava ve kara saldırılarıyla sınır yakınındaki beldelere büyük zarar veren İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan’ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.