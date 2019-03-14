‘Hizbullah’ın evi’ satışa çıkarıldı

19 yıl önce İstanbul’da terör örgütü Hizbullah’ın başı Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü villa ihaleyle satışa çıkarılıyor.

Mülkiyet ve güvenlik sorunları nedeniyle villanın satışı yapılamıyordu. Villanın dört bir yanı hala o çatışmanın izlerini taşıyor. Operasyonun ardından villada örgütün sorgu kasetleri bulunmuş, birçok mezar ev ortaya çıkarılmıştı.

İstanbul Beykoz’da 19 yıl önce yasadışı Hizbullah örgütünün başı Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü ve tarihe ‘domuz bağı cinayetleri’ olarak geçen infazların ortaya çıkmasına neden olan villa satışa çıktı. Yapılan yargılama sonunda mülkiyeti 2013 yılında hazineye geçen villanın tahmini satış bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. “Hizbullah evi” olarak bilinen villanın satış ihalesi, 2 Nisan 2019 günü gerçekleştirilecek.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, dün satış ihale duyurusuna çıktı. “Kadıköy Emlak Müdürlüğü’nden satılık gayrimenkuller” listesinde Beykoz Kanlıca’daki 420 metrekarelik 520 ada 100 parsel numaralı taşınmaz da yer aldı. Bu parselde bulunan “bodrum+2 kat+çatı” olmak üzere 3 kattan oluşan villa, 2000 yılında Türkiye’yi sarsan bir olayla gündeme gelmişti.

17 Ocak 2000 günü yasadışı Hizbullah terör örgütü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında şiddetli bir çatışmanın yaşandığı villada örgütün başı Hüseyin Velioğlu öldürülmüştü. Türkiye’yi sarsan olayın ardından yapılan yargılamada, tapu sicilinde Miyeser İnan adına kayıtlı bulunan 520 ada 100 parsel numaralı taşınmaza, suç örgütünün parasıyla alındığı ve suç örgütüne tahsis edilerek suçun işlenilmesinde kullanıldığı gerekçesiyle el konulmuştu.

İHALE 2 NİSAN’DA

Velioğlu’nun öldürüldüğü operasyonun düzenlendiği Beykoz Kavacık’taki villanın mülkiyeti kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından 2013 yılında hazineye geçmişti. Yıllardır atıl durumda olan ve çevresinde “Hizbullah evi” olarak bilinen villa 2 Nisan 2019 günü ihale ile satışa çıkarılıyor. Hazineye ait parsel ve üzerindeki villanın tahmini satış bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin 642 bin 600 lira geçici teminat yatırması gerekiyor.

DOMUZ BAĞI CİNAYETLERİ

Hizbullah lideri Velioğlu, Beykoz’daki villaya 17 Ocak 2000’de düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. Üsküdar’da bir gecekondunun çevresinde yapılan kazı çalışmalarında 10, Kartal’da bir villa bahçesinden de ise 8 ceset çıkarılmıştı. Kurbanların “domuz bağı” yöntemiyle bağlanıp, boğularak öldürüldükleri belirlenmişti. Sanıklar, aralarında İslamcı feminist yazar Gonca Kuriş, Zehra Vakfı Başkanı işadamı İzzettin Yıldırım’ın da bulunduğu 29 kişinin kaçırılarak öldürmesi eyleminden sorumlu tutulmuştu.

NTV