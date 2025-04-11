Hızır Erzincan Projesi İhtiyaçları Karşılıyor

HIZIR ERZİNCAN PROJESİ İLE VATANDAŞLARA HIZLI HİZMET

Erzincan Valiliği tarafından gerçekleştirilen Hızır Erzincan Projesi, şehit yakınları, gaziler, yetimler, engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri gibi çeşitli gruplardaki vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermek amacıyla hayata geçirilmiş. Proje kapsamında, 2024 Ocak ayı ile 2025 Mart ayı arasında toplamda 15 bin 607 hane ziyaret edilerek, 50 binden fazla vatandaş ile bir araya gelinmiş.

VATANDAŞLARLA İLETİŞİM VE TALEPLER

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Hemşehrilerimizle bir araya gelerek dertlerine, sevinçlerine ortak olduk” denilmiş. Proje ile zamanında ve yerinde hizmet götürülmesi sağlanmış ve arz odaklı hizmet, vatandaşlarla buluşturulmuş. Ayrıca, iletilen talepler Hızır Erzincan Portalı üzerinden ilgili birimlere anında yönlendirilmiş. Taleplerin yüzde 85’i olumlu sonuçlanmışken, yüzde 7’sinin ise süreç devam etmekte.