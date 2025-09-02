Hızla Büyüyen Spor Platformu, Cryptocom ile Ortaklık

UNDREDOG VE CRYPTOMOC İŞ BİRLİĞİ

Hızla gelişen spor platformu Underdog, kripto alanında önemli bir isim olan Cryptocom ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu ortaklık, 16 eyalette spor tahmin piyasalarının açılmasına olanak tanıyacak. Platform, özellikle yasal spor bahislerinin bulunmadığı bölgelerde aktif olacak. Cryptocom Derivatives North America’nın ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) kayıtlı borsa ve takas odası statüsü, projeye güçlü bir altyapı sunuyor. Bu düzenleyici onay, platformun federal düzeyde uyum içinde çalışmasını sağlıyor.

SPOR TAHMİN PİYASALARI VE GELİŞMELER

Underdog’un kurucusu ve CEO’su Jeremy Levine, tahmin piyasalarını uzun zamandır görülen en heyecan verici gelişmelerden biri olarak tanımlıyor. Levine, “Tahmin piyasalarının geleceği sporla ilgili olacak ve sporu Underdog’dan daha iyi yapan kimse yok” diyerek durumu özetliyor. Platform, lansmandan sonra NFL, NBA, MLB ve kolej futbolu gibi büyük liglerin spor sonuçları üzerine işlem yapma imkânı sunacak. Gerçek zamanlı güncellemeler sağlayan fiyatlar, kullanıcıların anında tepki vermelerine ve her oyun hakkında görüşlerini paylaşmalarına olanak tanıyacak.

CRYPTOMOC’UN ROLÜ VE GELECEK PLANLARI

Cryptocom Genel Müdürü ve Küresel Sermaye Piyasaları Başkanı Travis McGhee, bu iş birliğinin müşterilere yönelik spor deneyimini artıracağını ifade ediyor. McGhee, “Spor etkinlikleri sözleşmeleri sunan ilk firma bizdik ve Underdog ile teknoloji ortaklığımız CDNA’nın yenilikçi tekliflerine daha fazla erişim sağlayacak.” diyor. Bu gelişme, Polymarket, Kalshi ve Robinhood gibi spor etkinlikleri sözleşmeleri sunan platformlara önemli bir rakip ekliyor. Yeni sistem, geleneksel tahmin platformlarından farklı olarak oranların piyasa tarafından belirlendiği bir yapı sunuyor.

DÜZENLEYİCİ ENGELLER VE YASAL DURUM

CFTC ve federal mahkemeler, spor tahmin piyasalarının kumar olarak sayılıp sayılmayacağı, eyalet otoritesini ihlal edip etmediği veya Kızılderili Oyun Düzenleyici Yasası’nı ihlal edip etmediği konularında tartışmalar devam ediyor. Mayıs ayında CFTC, federal bir hâkimin kurumun yetkisini aştığına dair bir karar vermesinin ardından Kalshi’ye karşı açılan temyizi reddetmeye karar verdi.