Hızla Büyüyen Spor Platformu, Cryptocom İle Ortaklık Kurdu

SPOR PLATFORMU UNDERDOG’UN STRATEJİK ORTAKLIĞI

Hızla gelişen spor platformu Underdog, kripto sektörünün önemli isimlerinden Cryptocom ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu ortaklık, 16 eyalette spor tahmin piyasalarının açılması için olanak tanıyacak. Platform, yasal spor bahislerinin kabul edilmediği bölgelerde faaliyet gösterecek. Cryptocom Derivatives North America, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından kayıtlı borsa ve takas odası statüsüyle projeye güçlü bir altyapı sunuyor. Bu düzenleyici onay, platformun federal düzeyde uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesinin önünü açıyor.

UNDERDOG CEO’SUNDAN AÇIKLAMA

Underdog kurucusu ve CEO’su Jeremy Levine, tahmin piyasalarını uzun zamandır görülen en heyecan verici gelişmelerden biri olarak tanımlıyor. Levine, “Tahmin piyasalarının geleceği sporla ilgili olacak ve sporu Underdog’dan daha iyi yapan kimse yok” sözleriyle platformun hedeflerine dikkat çekiyor. Bu iş birliği kapsamında platform, lansman sonrası NFL, NBA, MLB ve kolej futbolu gibi büyük liglerdeki spor sonuçları üzerinde işlem yapılmasını sağlıyor. Fiyatlar gerçek zamanlı olarak güncelleniyor, bu da kullanıcıların anlık tepki verip her oyun hakkındaki görüşlerini paylaşmalarına olanak tanıyor.

CRYPTOCOM GENEL MÜDÜRÜ’NÜN DEĞERLENDİRMESİ

Cryptocom Genel Müdürü ve Küresel Sermaye Piyasaları Başkanı Travis McGhee, bu ortaklığın müşterilere yönelik spor deneyimini zenginleştireceğini belirtiyor. McGhee, “Spor etkinlikleri sözleşmeleri sunan ilk firma bizdik ve Underdog ile teknoloji ortaklığımız CDNA’nın yenilikçi tekliflerine daha fazla erişim sağlayacak.” şeklinde ifade ediyor. Bu gelişme, Polymarket, Kalshi ve Robinhood gibi spor etkinlikleri sözleşmeleri sunan platformlara güçlü bir rakip oluşturuyor. Sistem, geleneksel tahmin platformlarının yaklaşımının aksine oranları piyasanın belirlemesine olanak tanıyor.

DÜZENLEYİCİ TARTIŞMALAR VE SON GELİŞMELER

CFTC ve federal mahkemeler, spor tahmin piyasalarının kumar olup olmadığını, eyalet otoritesini ihlal edip etmediğini veya Kızılderili Oyun Düzenleyici Yasası’nı ihlal edip etmediğini ele alan tartışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında CFTC, federal bir hâkimin kurumun yetkisini aştığına dair karar vermesi sonrası Kalshi’ye karşı açılan temyizi reddetme yönüne gitti.