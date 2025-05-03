Hızla Yaygınlaşan Bağımlılıklarla Mücadele Ediyoruz

ULUSLARARASI YEŞİLAY FEDERASYONU GENEL BAŞKANLIĞI GÖREVİ

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Genel Başkanlığına seçildi. Yeşilay’dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yeşilay Federasyonu organizasyonuyla gerçekleştirilen IFGC Forum, bu yıl da farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirdi. Program, bağımlılıklarla mücadelede bilgi paylaşımını, kurumsal işbirliklerini ve ortak çözümleri tek çatı altında buluşturarak düzenlendi. Kapanış etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, ilk kez 2016 yılında başladı ve bu yılki konuşmacılar arasında Yeşilay Genel Başkanı Dinç ile birlikte Dünya Sağlık Örgütünden Dr. Dzmitry Krupchanka, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinden Karen Paters, Uluslararası Göç Örgütünden Guglielmo Schinina ve Avrupa Alkol Politikası İttifakı Genel Sekreteri Florence Berteletti yer aldı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE YENİ HEDEFLER

Dinç, programın kapanışında yaptığı konuşmada, 105 yaşındaki Yeşilay’ın, 1920 yılında bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla kurulduğunu vurguladı. Türkiye Yeşilayının köklü geçmişinin, dünya genelinde bağımlılıkla mücadelenin sembolü haline geldiğini belirten Dinç, “Sağlıklı nesillerin teminatı haline geldik” dedi. Yeşilay Federasyonu’nun 120 şubesi, 105 danışmanlık ve rehabilitasyon merkezi, 110 spor kulübü ile sağlıklı yaşam kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırma amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Bağımlılıklarla mücadelenin yalnızca bir sağlık konusu olmadığını, insan onuru ve toplumsal değerler açısından kritik bir alan olduğunu vurguladı.

AİLELERİ GÜÇLENDİRMEK KRİTİK

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilen Aile Yılı’na dikkat çeken Dinç, “Kurucumuz Ordinaryüs Prof. Dr. Mazhar Osman Usman’ın da ifade ettiği gibi ‘Zararlı alışkanlıklar yalnız kişiyi değil, ailesini, çevresini, hatta vatanını bile mahveder'” dedi. Ailelerin güçlendirilmesinin, bağımlılık endüstrisinin hedeflerine ulaşmasını engelleyeceğini belirten Dinç, 2014 yılında kurulan YEDAM Danışma Hattı’nın bugüne kadar 1,3 milyon çağrı aldığını ve 28 bin aileye destek sunduğunu aktardı. Yeşilay’ın yalnızca bir kurum değil, insanlık için umut taşıyan bir hareket olduğunu ifade etti.

Dinç, toplumları tehdit eden tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına karşı kararlılıkla savaştıklarını vurguladı. “Bu emanet, devletimizin büyük desteğiyle gözümüz gibi korumamız gereken genç nesillerimizdir” diyen Dinç, evlatları bağımlılıkların karanlığından korumak için topyekun hareket etme gerektiğini belirtti. Bağımsız nesiller idealine ulaşmak için tüm dünyaya seslerini ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

FORUMDAKİ GÖRÜŞLER

IFGC Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda, bağımlılıkla mücadelede en iyi uygulamalar ele alındı. Konuşmalarda, tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarının hızla yayıldığı vurgulandı. DSÖ verilerine göre, alkol bağımlılığı 400 milyon, tütün bağımlılığı 1,3 milyar insanı etkiliyor. Madde kullanımı ise dünya genelinde 292 milyon kişiyi kapsıyor. Özellikle gençler arasında elektronik sigara ve dijital oyun bağımlılığı gibi yeni tehditlerin yaygınlığına dikkat çekildi ve ülkeler arası koordinasyonun önemi vurgulandı.