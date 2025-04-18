Hızlı Değişim Ekonomide Belirsizlik Yaratıyor

İŞ DÜNYASI BELİRSİZLİKLE MÜCADELE EDİYOR

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin ‘Global Ekonomi 5.0: Politik, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm’ başlıklı ikinci panelini yöneten HSBC Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye CEO’su Selim Kervancı, “İş dünyasının, hükümetlerin, devletlerin en fazla zorlandığı durumlardan bir tanesi, belirsizlik ortamını nasıl yönetecekleri ve bununla ilgili nasıl stratejiler geliştirecekleri olmuştur” diye belirtti.

Zirve, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenleniyor ve bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın isimlerini bir araya getiriyor. İkinci panelde küresel ekonomideki gelişmeler masaya yatırıldı. Selim Kervancı, moderatörlük yaptığı panelin açılışında, “Bu oturumda çok saygın 3 panelisti ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Kervancı ayrıca, “Dünyada ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan hızla değişen jeopolitik dinamikler, diğer yandan teknolojinin getirdiği inanılmaz değişiklikler mevcut. Ticaret savaşları ve yükselen gümrük duvarları iş dünyasında oldukça belirsiz bir ortam yaratıyor. Şu anda belirli olan tek şey belirsizlik” dedi.

HIZLA DEĞİŞEN DÜNYADA GÖZLEMLENEN İKİLEMLER

Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, dünyanın hızla değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini aktardı. Bu süreçte gelişen teknolojinin merkezde yer aldığına dikkat çeken Han, ülkelerin bu dönüşüm için stratejiler geliştirmeye çalıştığını, ancak bu dönemde “güven ve korku ikilemi, hızlı çözüm arayışı ve toplumsal adalet beklentisi” gibi üç temel ikilemin ortaya çıktığını vurguladı. Han, dünyada güvenin azaldığı ve korkuların arttığını söyleyerek, “Bu ortamda insanlar hızlı çözümler arıyor ve adaptasyon yeteneği ön plana çıkıyor. Ancak hızla değişen trendler toplumsal güveni zedeliyor” dedi. Ayrıca, 25 yıl içinde ‘zenginleştirilmiş insanlık’ kavramının hayatımıza gireceğini ve bu dönüşümün sonuçlarının öngörülemez olduğunu dile getirdi.

KORUMACILIK EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar alanından Prof. Dr. Ali Hakan Kara, korumacılığın ekonomik belirsizliğe yol açtığını ifade etti. Kara, “Şu an yaşananlar bile ekonomiler üzerinde büyük belirsizlik yaratıyor. Korumacılığın kimseye faydası yok. Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler, bu tür şoklardan farklı yollarla etkileniyor” dedi. Ayrıca, “Küresel ticaret geçen yıla göre daha yavaş büyüyecek. İçerideki reel kur durumu da işlerimizi olumsuz etkiliyor. Ancak dünya emtia fiyatlarının düşmesi bizi olumlu etkiliyor. Bu dönemlerde portföy yatırımları, şirket birleşmeleri ve satın alımları azalacaktır. Türkiye’nin güçlü bir hizmet sektörü ve iç pazarı olduğunu unutmamak gerekir,” şeklinde konuştu.

KÜRESELLEŞME PARADOKS DOĞURUYOR

Ekonomist, Danışman ve Yazar Stephen King, panelde küreselleşme ile ilgili sıkıntılara değinerek, “Küreselleşme bir şekilde kaçınılmazdı. Sürekli ilerliyordu teknolojinin de itici gücüyle. Ancak artık biliyoruz ki sadece teknoloji ile gitmiyor” dedi. King, “Küreselleşmenin ilerlemesinden uzaklaştık. Bugün savaş şartlarındaki durumu görüyoruz. Doların durumu ve sermaye piyasalarındaki şartlar uzun yıllar böyle devam edebilir; yüksek enflasyon ve düşük büyüme sürebilir,” diye ekledi.