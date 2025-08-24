Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Desteği Sorun Yarattı

SUDAN’DA ÇATIŞMALARIN ETKİLERİ

Sudan’ın Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ahmed İbrahim El-Hasan, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) sağlanan mali desteğin çatışmaların devam etmesini sağladığını ve bu nedenle 14 milyon sivilin yerinden edildiğini ifade etti. Başkent Şam’da düzenlenen basın toplantısında, Nisan 2023’te başlayan çatışmalar, ülkedeki insani krizi, barış girişimlerini ve hükümetin savaşı sona erdirme çabalarını değerlendirdi. HDK’nin kontrolündeki bölgelerde sivillere yönelik ciddi insan hakları ihlalleri yaşandığını vurgulayan Hasan, “Vatandaşlara yönelik öldürme, yağmalama, yakma ve tecavüz olayları gerçekleştirildi. Açlık ve ablukanın yanı sıra insani yardım konvoylarına da el konuldu.” dedi. Ayrıca, HDK saflarında 15’ten fazla ülkeden yabancı asker bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında HDK’ye 800’den fazla mühimmat taşıyan hava uçuşları yapıldığına dair bilgiler olduğunu aktardı. Hasanın, bazı ülkelerden HDK’ye sağlanan mali askeri desteğin devam etmesi durumunda çatışmaların sona ermeyeceğinin altını çizdi.

İNSANİ DURUM VE HÜKÜMETİN ADIMLARI

Hasan, 2025’in başında Egemenlik Konseyi Başkanlığı tarafından duyurulan yol haritası çerçevesinde Başbakan Kamil İdris’in atandığını hatırlatarak, “Toplumsal onay ve halkın desteğini kazanan bakanlar seçildi, vatandaşlara temel hizmetler sunulmaya başlandı.” diye belirtti. HDK’nin içinde yer aldığı “Sudan Tesisi” adlı koalisyonun ağustos ayında açıkladığı “paralel” hükümete de değinerek bu girişimi, ulusal egemenliğe ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı bulduğunu söyledi. Yaklaşık iki yıldır devam eden çatışmalar sonucunda 25 milyon sivilin etkilendiği, 14 milyon kişinin ise yerinden edildiği bilgisi verildi. Hasan, yardım konvoylarının ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla komşu ülkelerle sekiz sınır kapısının açıldığını ve bölgesel ile uluslararası yardım kuruluşlarına 6 binden fazla vize, ülke içindeki hareketler için ise 16 binden fazla izin belgesi verildiğini aktardı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Savaş süresince Türkiye’nin insani yardımlarının, diplomatik girişimlerinin ve ticari desteklerinin önemine değinen Hasan, Türkiye’ye elçiliğini kapatmayıp hizmet vermeye devam ettiği için teşekkür etti. Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin her alanda “mükemmel” olduğunu vurgulayan Hasan, Türkiye’nin Sudan’ın siyasi ve insani davasına sürekli destek verdiğini, insani yardımlarını hiç kesmediğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin Sudan’daki varlığının “köklü” olduğunu belirterek, finans ve tarım sektörlerini desteklemek amacıyla açılan bankaların yanı sıra gelişmiş tarım teknolojileri ve makinelerini ülkeye kazandırdığını kaydetti. Çatışmalar öncesinde Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin 150 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, istikrar ve barış sağlandığında iki ülke arasındaki ilişkilerin her seviyede daha da gelişeceğini açıkladı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sudan, 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine yol açan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ağır tahribata sebep oluyor. Çatışmalar sonucunda 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi de komşu ülkelere sığınmış durumda.