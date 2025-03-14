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Hızlı Giden Araç Bariyerlere Çarptı

KAZA DETAYLARI

Avcılar’da E-5 yan yolda hızla giden bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Saat 16.30 sularında meydana gelen olayda, sürücünün kullandığı otomobil önce bir İETT otobüsüne çarptı, ardından bariyerlere vurarak durabildi.

Kazanın sonucunda iki kişi yaralandı. İddiaya göre, 34 CDL 950 plakalı otomobilin sürücüsü aşırı hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcunun, olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olayın ardından, bölgede yoğun bir trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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