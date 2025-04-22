Hızlı Tren Hattı Kayseri’ye Katkı Sağlayacak

KAYSERİ-YERKÖY HIZLI TREN HATTI İNCELEMESİ

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Yerköy hızlı tren hattının inşaat çalışmalarını yerinde gözlemledi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. Partinin yaptığı açıklamaya göre, devam eden hattın Kayseri’nin ulaşım ağında önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çeken Çopuroğlu, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

KAYSERİ’NİN HIZLI TRENLE BAĞLANTISI

Çopuroğlu, Kayseri’nin hızlı trenle Ankara’ya daha kısa sürede bağlantı kuracak olmasının bölgedeki ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde olumlu etkiler yaratacağını belirtti. Ulaştırma altyapısına katkı sağlayan bu projenin, hükümetin Kayseri ve çevresine sağladığı önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ulaşımdan sağlığa, enerjiden eğitime kadar her alanda ciddi yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu çalışmalar da bunun bir parçasıdır.” diyen Çopuroğlu, hat sayesinde zaman ve maliyet açısından önemli avantajların elde edileceğini vurguladı. Özellikle iş dünyası, sanayiciler ve öğrenciler açısından büyük kolaylıklar sağlayacağını da sözlerine ekledi.