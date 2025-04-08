Hızlı Ve Öfkeli 7 Televizyonda Yayınlanıyor

İzleyicileri Ekrana Kilitleyen Hızlı ve Öfkeli 7

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi, sinemada gösterimden sonra televizyon ekranlarına geliyor. Bu filmi izleyecek olanlar için Hızlı ve Öfkeli 7 konusu, oyuncuları ve özeti gibi detayları inceliyoruz.

DOMİNİC VE EKİBİNİN İNTİKAM HİKAYESİ

Dominic Toretto ve arkadaşları, geçmişteki suç yaşamlarından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin başlangıcında, Owen Shaw’u hastaneye yolladıktan sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Owen Shaw’un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), intikam almak için Toretto’yu ve ekibini tek tek bulup öldürmeye ant içer. Bununla birlikte, Jakarde adlı bir Somalili terörist ve Mr. Nobody denilen bir hükümet yetkilisi, “Tanrının Gözü” ismi verilen önemli bir yazılımı ele geçirmek istemektedir.

PLANDA BEKLENMEDİK DOSYA

Toretto ve ekibi, bu durumu çözmek için bir araya gelir ve yeni bir plan yapar. Amaçları, Tanrının Gözünü ele geçirip peşlerindeki Deckard Shaw’dan kurtulmaktır. Fakat, planları bekledikleri gibi gitmez. Peşlerindeki kötü adam, Dom’dan daha zeki çıkacaktır ve bu durumda ekip büyük tehlikeye girecektir.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Filmin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekicidir. Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Djimon Hounsou, Tony Jaa ve Ronda Rousey yer alıyor.