Hızlı ve Öfkeli 9: Tehdit ve Mücadele

HIZLI VE ÖFKELİ 9 TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana bağlayan Hızlı ve Öfkeli 9 filmi, sinemalardaki gösteriminden sonra şimdi de televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı ve Öfkeli 9 filmini izleyecek olanların merak ettiği konular arasında Hızlı ve Öfkeli 9’un teması, oyuncuları ve özeti yer alıyor.

DOM VE EKİBİNİN HİKAYESİ

Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom Toretto ve ekibinin hikayesini anlatıyor. Dominic Toretto’nun önceliği artık oğlu Brian’ı korumak. Oğlu ve Letty ile huzurlu bir yaşam sürmeye çalışan Toretto, bir şekilde geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu sefer, siber suçlu Cipher ile iş birliği yapan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı durmak zorunda.

ZORLU MÜCADELE

Ekibi ile tekrar bir araya gelen Dom, kardeşinin liderliğini yaptığı dünyayı tehdit eden planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Filmin önemli oyuncuları arasında ünlü isimler Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Jordana Brewster bulunuyor.