Hizmet İhracatı Cari Dengeyi Destekliyor

KÜRESEL MAL TİCARETİNE İLİŞKİN BELİRSİZLİKLERİN ETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansımız cari dengeyi destekliyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan, ödemeler dengesi istatistikleri ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden bilgi paylaştı.

CARI AÇIKTA DÜZENLEME VE PERFORMANS VERİLERİ

“Nisan ayında yıllık cari açık öngörülerimiz doğrultusunda artış gösterse de programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldı. Altın ve enerji hariç yıllık cari fazla ise 49,5 milyar dolar oldu.” diyen Bakan Şimşek, uygulanan programın ülkenin dayanıklılığını ve şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Bu durum, sürdürülebilir cari dengede kayda değer kazanımlar sağladı. “Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz.” ifadesiyle, ilerideki hedefleri de vurguladı.